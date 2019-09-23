Россияне стали реже вступать в брак

Число браков, заключенных в России , снизилось за восемь лет на 32%. Об этом свидетельствуют данные Росстата . Их публикует ТАСС. По статистике, в 2011 году количество зарегистрированных браков составляло 1 млн 316 тысяч, в то время как в 2018-м — 893 тысячи.

При этом число невест, выходящих замуж в возрасте 18-24 лет, снизилось почти в два раза — с 574,7 тысяч до 285,6 тысяч. Число невест в возрасте 25-34 также снизилось — с 514,3 тысяч до 386,6 тысяч, а вот количество невест 35+ осталось примерно на прежнем уровне — 215,5 тысяч в 2011 году и 216,2 тысяч в 2018-м.

В Росстате отмечают, что с 2014 года статистика учитывает данные по республике Крым и Севастополю.