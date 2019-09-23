Концерт в память о блокаде Ленинграда пройдет в Германии

В Германии пройдет концерт памяти жертв блокады Ленинграда

Почтит память ушедших русский дирижёр Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает издание «Профиль».

27 сентября в бенедиктинском монастыре Санкт-Оттилиен возле Мюнхена состоится благотворительный концерт, посвящённый 75-летию снятия блокады Ленинграда. В этом монастыре в годы войны спаси сотни еврейских детей от нацистов. В рамках концерта пройдет выступление Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Владимира Федосеева.

Этот концерт станет особенным для Владимира Федосеева, ведь он пережил блокаду, когда был ребенком. Вместе с дирижером память сотен тысяч жертв блокады почтят 42 музыканта оркестра, а также гости мероприятия.