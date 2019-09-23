В сети появилось пророчество Ванги о гибели мира

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

В сеть выложили предсказание болгарской ясновидящей Ванги о конце света, который должен произойти в 2378 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.