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В России появится список распространителей фейков 

Lenta.ru + ещё 10 59 минут назад
В России появится список «фейковых» СМИ
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор приготовился к созданию списка изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию, передает ТАСС. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».
В документе указано, что Роскомнадзор проработал данную тему и готов создать на сайте ведомства открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков. В перечне будут указаны адреса страниц, которые распространяют недостоверные данные и описание таких дынных.
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Общество , Политика , Александр Жаров , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
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