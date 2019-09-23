В России появится список «фейковых» СМИ

В России появится список распространителей фейков

Роскомнадзор приготовился к созданию списка изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию, передает ТАСС. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

В документе указано, что Роскомнадзор проработал данную тему и готов создать на сайте ведомства открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков. В перечне будут указаны адреса страниц, которые распространяют недостоверные данные и описание таких дынных.