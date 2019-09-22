В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры

Практика Пермского края по созданию социальных кинозалов может быть распространена на другие регионы РФ в случае ее успешного внедрения, сообщил замминистра культуры России Павел Степанов в рамках рабочей поездки в регион.

"Социальные кинозалы" — очень интересный проект… мы внимательно следим за его развитием. Это тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, ее можно распространить на всю страну", — приводятся на сайте Минкультуры РФ слова Степанова.

Он уточнил, что поддержка из федерального бюджета возможна при выводе проекта на общенациональный уровень.

Проект социальных кинозалов в Пермском крае реализуется в рамках программы развития кинематографии. Кинозалы, в которых будут показывать фильмы, снятые в регионе, национальное и зарубежное кино, разместят в домах культуры, клубах, библиотеках и музеях. Всего к 2021 году планируется открыть 92 таких зала.