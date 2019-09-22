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В России могут появиться социальные кинозалы, заявили в Минкультуры 

РИА Новости 1 час назад
В России могут появиться социальные кинозалы
Фото: Р-Спорт
Практика Пермского края по созданию социальных кинозалов может быть распространена на другие регионы РФ в случае ее успешного внедрения, сообщил замминистра культуры России Павел Степанов в рамках рабочей поездки в регион.
"Социальные кинозалы" — очень интересный проект… мы внимательно следим за его развитием. Это тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, ее можно распространить на всю страну", — приводятся на сайте Минкультуры РФ слова Степанова.
Он уточнил, что поддержка из федерального бюджета возможна при выводе проекта на общенациональный уровень.
Проект социальных кинозалов в Пермском крае реализуется в рамках программы развития кинематографии. Кинозалы, в которых будут показывать фильмы, снятые в регионе, национальное и зарубежное кино, разместят в домах культуры, клубах, библиотеках и музеях. Всего к 2021 году планируется открыть 92 таких зала.
Арбат районного значения
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Комментарии
Общество , Павел Степанов , Пермский Край
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