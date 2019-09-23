Игрушечного бен Ладена продавали в Ставрополе

Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя

Пользователи Сети оперативно определили, в каком магазине сделано фото, а также узнали цену фигурки — около двух тысяч рублей. В самом детском магазине комментировать появление некогда террориста номер один отказались.

"Директора на месте нет, я на такие вопросы не буду отвечать", — ответила сотрудник магазина на просьбу корреспондента "РГ" уточнить, по чьему заказу и в каком количестве изготовлена эта своеобразная игрушка.

Судя по фотографии, фигурка террориста выполнена с довольно подробными деталями, включая атрибуты одежды, а также черный флаг с арабской вязью. На полке он стоял рядом с героями из комиксов киновселенной Marvel.