Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя 

Российская Газета + ещё 9 45 минут назад
Игрушечного бен Ладена продавали в Ставрополе
Фото: РИА Новости
В одном из детских магазинов города Ставрополя на продажу выставили 20-сантиметровую игрушечную фигурку, изображающую террориста Усаму бен Ладена. Фотографию находки выложили в группе "26-регион" в соцсети "ВКонтакте".
Пользователи Сети оперативно определили, в каком магазине сделано фото, а также узнали цену фигурки — около двух тысяч рублей. В самом детском магазине комментировать появление некогда террориста номер один отказались.
"Директора на месте нет, я на такие вопросы не буду отвечать", — ответила сотрудник магазина на просьбу корреспондента "РГ" уточнить, по чьему заказу и в каком количестве изготовлена эта своеобразная игрушка.
Судя по фотографии, фигурка террориста выполнена с довольно подробными деталями, включая атрибуты одежды, а также черный флаг с арабской вязью. На полке он стоял рядом с героями из комиксов киновселенной Marvel.
Как известно, Усама бен Ладен являлся основателем международной террористической организации "Аль-Каида", которая стоит за рядом громких терактов, в том числе атакой на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В 2011 году террорист был уничтожен.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Российская Газета: последние новости
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Врачи рассказали о девушке из Армении, которая плачет кристаллами Врачи рассказали о девушке из Армении, которая плачет кристаллами Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Комментарии1
Общество , Происшествия , Усама бен Ладен , Всемирный торговый центр , Аль-Каида , Ставрополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории7
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
«Семь операций»: что случилось с Михалковым10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине46
Санкции против России не принесли желаемого результата
Санкции против России не принесли желаемого результата13
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга
«Когда стреляли, был салют»: как убивали Круга5
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
03:53
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Шоу-бизнес Статьи
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
04:42
«Отвергаем»: Эстония упрекнула Россию в искажении истории
В мире
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение