В России выпустили iPhone с частицами Титаника и космического корабля Гагарина

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, объявила о начале продаж новых модификаций флагманских смартфонов Apple — iPhone 11 Pro.

Коллекция Discovery пополнила линейку люксовых вариантов отделки iPhone 11 Pro, которая оказалась раскуплена по предзаказу еще до официального старта продаж новинок Apple.

В коллекцию вошли две модели Titanic и Vostok-1 с частицами Титаника и космического корабля Гагарина. По вполне понятным причинам, много таких смартфонов выпустить нельзя и модели будут представлены очень ограниченным тиражом, в сумме образующим число 11.

Caviar iPhone 11 Pro Titanic можно купить по цене от 437 тысяч рублей, а Caviar iPhone 11 Pro Vostok-1 — от 2 миллионов 129 тысяч рублей.