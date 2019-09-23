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В России выпустили iPhone с частицами Титаника и космического корабля Гагарина 

Ferra.ru + ещё 9 41 минуту назад
В России выпустили iPhone с частицами Титаника
Фото: РИА Новости
Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, объявила о начале продаж новых модификаций флагманских смартфонов Apple — iPhone 11 Pro.
Коллекция Discovery пополнила линейку люксовых вариантов отделки iPhone 11 Pro, которая оказалась раскуплена по предзаказу еще до официального старта продаж новинок Apple.
В коллекцию вошли две модели Titanic и Vostok-1 с частицами Титаника и космического корабля Гагарина. По вполне понятным причинам, много таких смартфонов выпустить нельзя и модели будут представлены очень ограниченным тиражом, в сумме образующим число 11.
Caviar iPhone 11 Pro Titanic можно купить по цене от 437 тысяч рублей, а Caviar iPhone 11 Pro Vostok-1 — от 2 миллионов 129 тысяч рублей.
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Общество , Наука и техника
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