Россиянам бесплатно раздадут лекарства

Минздрав предложил выдавать лекарства бесплатно

Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой, в случае, если они назначены врачом в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может заработать в 2022 году. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, пишет «РГ».

По ее словам, Минздраву дали два года, чтобы просчитать и представить единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.

Сейчас бесплатные лекарства получают только определенные категории льготников: дети до трех лет, пациенты с рядом заболеваний ни инвалиды. Благодаря предложениям Минздрава медикаменты смогут получать и остальные нуждающиеся в длительном лечении россияне.

На недавнем совещании в ведомстве обсуждались также и другие варианты лекарственного обеспечения населения, в частности, — бесплатные препараты для детей до 14 лет или до достижения ими совершеннолетия.