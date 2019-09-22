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Минздрав предложил выдавать лекарства бесплатно 

BFM.RU + ещё 12 1 час назад
Россиянам бесплатно раздадут лекарства
Фото: РИА Новости
Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой, в случае, если они назначены врачом в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может заработать в 2022 году. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, пишет «РГ».
По ее словам, Минздраву дали два года, чтобы просчитать и представить единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.
Сейчас бесплатные лекарства получают только определенные категории льготников: дети до трех лет, пациенты с рядом заболеваний ни инвалиды. Благодаря предложениям Минздрава медикаменты смогут получать и остальные нуждающиеся в длительном лечении россияне.
На недавнем совещании в ведомстве обсуждались также и другие варианты лекарственного обеспечения населения, в частности, — бесплатные препараты для детей до 14 лет или до достижения ими совершеннолетия.
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Общество , Другое , Минздрав РФ
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