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В Госдуме рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск 

РИА Новости 26 минут назад
В Госдуме рассказали, когда выгоднее брать отпуск
Фото: РИА Новости
В финансовом плане наиболее выгодно брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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В этом случае отпускные выплаты приближаются к заработной плате.
"Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно — каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней", — отмечается в сообщении.
Кроме того, выгодно брать как можно больше дней за раз, включая выходные.
"Отпускные за выходные платят, а зарплату нет", — поясняется на сайте.
В Госдуме добавили, что если день отдыха выпадает на праздник, то он не включается в отпуск, а переносится на дату, следующую за его окончанием.
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