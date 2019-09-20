В Госдуме рассказали, когда выгоднее брать отпуск

В Госдуме рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск

В финансовом плане наиболее выгодно брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В этом случае отпускные выплаты приближаются к заработной плате.

"Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно — каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней", — отмечается в сообщении.

Кроме того, выгодно брать как можно больше дней за раз, включая выходные.

"Отпускные за выходные платят, а зарплату нет", — поясняется на сайте.

В Госдуме добавили, что если день отдыха выпадает на праздник, то он не включается в отпуск, а переносится на дату, следующую за его окончанием.