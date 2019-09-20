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Россиянам предложили переключиться с Заворотнюк на Нину Кирсо 

360tv.ru 2 часа назад
Россиянам предложили переключиться с Заворотнюк на Кирсо
Фото: instagram.com/ninakirso
В последнее время журналисты много пишут про здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк и съемки фильма о певице Юлии Началовой, которая умерла 16 марта. Однако не стоит забывать и о другой известной артистке — солистке группы «Фристайл» Нине Кирсо, которая больше года находится в коме. Об этом в разговоре с ИА Nation News попросил продюсер Андрей Загорский.
Когда Кирсо впала в кому, о ней писали все СМИ, но потом про артистку забыли. В то же время ее коллеги по группе «Фристайл» дают концерты в России и странах Ближнего и Дальнего зарубежья. Все вырученные средства они перечисляют на лечение и поддержание состояния артистки.
«Почему-то все поклонники Нины забыли о том, что одна из главных солисток «Фристайла» находится в коме уже не первый год. Но она до сих пор жива, нужно напомнить об этом нашим российским читателям», — призвал Загорский.
Продюсер предполагает, что Кирсо и ее близким может быть нужна помощь, в том числе финансовая. Поэтому он попросил поклонников направить свою энергию на благое дело.
В начале июня 2018 года Нина Кирсо пережила инсульт и потеряла сознание в своем доме в Полтаве. На следующий день певицу прооперировали, но она так и не вышла из комы.
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Общество , Шоу-бизнес , Нина Кирсо , Анастасия Заворотнюк , Андрей Загорский
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