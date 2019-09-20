Лозу возмутила возможная отмена праздников в России

Юрий Лоза раскритиковал возможную отмену профессиональных праздников в России

Несколько профессиональных праздников со времен СССР могут отменить в России . Но если уж от чего-то нужно отказываться, так лучше уж «убить» все подобные торжественные события. Так считает российский певец Юрий Лоза , сообщил «ПолитЭксперт».

Бессмысленно отменять определенные праздники, как, например, День железнодорожника, День радио или День воздушного флота. Такое отношение к конкретным датам несправедливо, отметил Лоза. По его мнению, если и отменять, то тогда все торжественные даты.

«Почему у шахтеров есть праздники, а у железнодорожников их не будет. Не вижу в этом смысла», — рассказал Лоза.

Железная дорога, радиостанции и воздушный флот не исчезли из России и всегда будут с ней связаны. Поэтому профессионалы из этих областей могут обидеться. А значит, важно прислушиваться к их мнению и «делать все для людей».

«В таком случае либо что-то дать взамен, либо все убирать, либо оставлять как есть», — подытожил Лоза.

Ранее предложили отменить в России устаревшие праздники. Это поручение правительства находится на рассмотрении.