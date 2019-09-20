Лозу возмутила возможная отмена праздников в России

Несколько профессиональных праздников со времен СССР могут отменить в России. Но если уж от чего-то нужно отказываться, так лучше уж «убить» все подобные торжественные события. Так считает российский певец Юрий Лоза, сообщил «ПолитЭксперт».
Бессмысленно отменять определенные праздники, как, например, День железнодорожника, День радио или День воздушного флота. Такое отношение к конкретным датам несправедливо, отметил Лоза. По его мнению, если и отменять, то тогда все торжественные даты.
«Почему у шахтеров есть праздники, а у железнодорожников их не будет. Не вижу в этом смысла», — рассказал Лоза.
Железная дорога, радиостанции и воздушный флот не исчезли из России и всегда будут с ней связаны. Поэтому профессионалы из этих областей могут обидеться. А значит, важно прислушиваться к их мнению и «делать все для людей».
«В таком случае либо что-то дать взамен, либо все убирать, либо оставлять как есть», — подытожил Лоза.
Ранее предложили отменить в России устаревшие праздники. Это поручение правительства находится на рассмотрении.