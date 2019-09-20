Десятки врачей хотят уволиться из онкоцентра Блохина

Около 25 врачей хотят уволиться из онкоцентра Блохина

Речь идёт о детских онкологах.

Как рассказал замдиректора входящего в состав Центра НИИ Михаил Рыков, поводом для этого стало решение администрации медучреждения уволить профессора Георгия Менткевича.

Он рассказал, что Менткевич — один из основоположников детской онкологии в стране. Именно он внедрил в России трансплантацию костного мозга у детей, передаёт РЕН ТВ.

Менткевич возглавляет отделение трансплантации костного мозга, входящее в НИИ детской онкологии и гематологии.

По словам Рыкова, профессора уведомили о том, что трудовой договор с ним будет расторгнут с 25 сентября, а с 26 сентября на эту должность заступит 32-летний Кирилл Киргизов, «у которого кандидатская диссертация по лечению рассеянного склероза у детей».

Ранее в распоряжении РЕН ТВ оказались результаты проверки прокуратуры данного онкоцентра, которая выявила множество нарушений.