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Около 25 врачей хотят уволиться из онкоцентра Блохина 

Говорит Москва 22 минуты назад
Десятки врачей хотят уволиться из онкоцентра Блохина
Фото: РИА Новости
Речь идёт о детских онкологах.
Как рассказал замдиректора входящего в состав Центра НИИ Михаил Рыков, поводом для этого стало решение администрации медучреждения уволить профессора Георгия Менткевича.
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Он рассказал, что Менткевич — один из основоположников детской онкологии в стране. Именно он внедрил в России трансплантацию костного мозга у детей, передаёт РЕН ТВ.
Менткевич возглавляет отделение трансплантации костного мозга, входящее в НИИ детской онкологии и гематологии.
По словам Рыкова, профессора уведомили о том, что трудовой договор с ним будет расторгнут с 25 сентября, а с 26 сентября на эту должность заступит 32-летний Кирилл Киргизов, «у которого кандидатская диссертация по лечению рассеянного склероза у детей».
Ранее в распоряжении РЕН ТВ оказались результаты проверки прокуратуры данного онкоцентра, которая выявила множество нарушений.
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