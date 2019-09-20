Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов

Умер Игорь Шибанов, снимавшийся в фильмах Алексея Балабанова и криминальных сериалах

Последний выход артиста на сцену театра состоялся в день его юбилея, 14 сентября 2019 года. Шибанов предстал перед зрителями в роли Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этой же роли он должен был выйти на сцену 21 сентября, сообщается на сайте Театра юных зрителей.

Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Игорь Шибанов сыграл немало ролей в различных спектаклях, в их числе "Маленький принц", " Борис Годунов ", "Тартюф", "Король лир", "Отцы и дети".