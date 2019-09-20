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Умер Игорь Шибанов, снимавшийся в фильмах Алексея Балабанова и криминальных сериалах 

Вести.Ru + ещё 2 45 минут назад
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Фото: © 2-B-2 Entertainment / SDF Production (2009)
Народный артист России, ветеран Театра юных зрителей в Санкт-Петербурге Игорь Шибанов умер в пятницу, 20 сентября, в возрасте 75 лет.
Последний выход артиста на сцену театра состоялся в день его юбилея, 14 сентября 2019 года. Шибанов предстал перед зрителями в роли Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этой же роли он должен был выйти на сцену 21 сентября, сообщается на сайте Театра юных зрителей.
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.
Игорь Шибанов сыграл немало ролей в различных спектаклях, в их числе "Маленький принц", "Борис Годунов", "Тартюф", "Король лир", "Отцы и дети".
Также народный артист знаком зрителю своими ролями в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Замок", "Про уродов и людей". Кроме того, Шибанов снялся в кинокартине Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел", сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург".
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Общество , Другое , Алексей Балабанов , Виталий Мельников , Игорь Шибанов , Борис Годунов , Санкт-Петербург
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