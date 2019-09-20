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В Башкирии ребенка не принимают в детский сад из-за деформированного черепа 

Москва24 1 час назад
Детсад отказал девочке с деформированным черепом
Фото: соцсети
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами.
Девочка Софья живет в Стерлитамакском районе с родителями. В их доме нет воды, ребенок не ходит в детский сад.
В соцсетях пользователи писали, что девочку отказываются принимать в детский сад из-за деформированного лица и сросшихся пальцев на руках и ногах. Благотворительные фонды сообщили, что ребенку не поставлен диагноз и не оформлена инвалидность.
Историей девочки занялся совет по правам человека, организованный в регионе несколько дней назад.
"Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме", — написал Хабиров.
Он заявил, что права ребенка однозначно нарушены. Будет дана соответствующая правовая оценка.
Хабиров пообещал проследить судьбу девочки лично. Задача совета по правам человека — придать этой работе системность, чтобы подобные случаи не остались без внимания, добавил он.
Ранее суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии, которую избила тетя, из-за отсутствия достаточных доказательств.
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Комментарии3
Общество , Совет по правам человека , Башкортостан
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