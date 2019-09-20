Детсад отказал девочке с деформированным черепом

В Башкирии ребенка не принимают в детский сад из-за деформированного черепа

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами.

Девочка Софья живет в Стерлитамакском районе с родителями. В их доме нет воды, ребенок не ходит в детский сад.

В соцсетях пользователи писали, что девочку отказываются принимать в детский сад из-за деформированного лица и сросшихся пальцев на руках и ногах. Благотворительные фонды сообщили, что ребенку не поставлен диагноз и не оформлена инвалидность.

"Чиновники, конечно, сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме", — написал Хабиров.

Он заявил, что права ребенка однозначно нарушены. Будет дана соответствующая правовая оценка.

Хабиров пообещал проследить судьбу девочки лично. Задача совета по правам человека — придать этой работе системность, чтобы подобные случаи не остались без внимания, добавил он.

Ранее суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии, которую избила тетя, из-за отсутствия достаточных доказательств.