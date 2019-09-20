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В ОНК заявили, что сестры Хачатурян нуждаются в психологической помощи 

РИА Новости 29 минут назад
Сестры Хачатурян не учатся, готовятся к заседанию и нуждаются в психологической помощи, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"На сегодняшний день сестры Хачатурян сидят дома, не учатся, пытаются подготовиться к грядущему судебному процессу, закончили ознакомление с материалами дела. Изучение материалов пошатнуло их состояние. Сейчас им тяжело, нужна психологическая помощь. Жалко, что они ознакомлялись с делом не вместе с психологом", — рассказала Меркачева на онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
По мнению правозащитницы, младшая сестра Хачатурян не будет наказана, потому что она признана невменяемой в момент совершения преступления, старшая не наносила ни одного из ударов, поэтому ей, вероятно, переквалифицируют статью, а средняя, как показал экспертиза, больше других подвергалась насилию.
"Именно средней сестре отец говорил, что она займет место матери, станет его женой и будет рожать ему детей. Думаю, суд все это учтет", — отметила Меркачева.
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье УК РФ — пожизненное лишение свободы.
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Общество , Видео , Ева Меркачева , Московский комсомолец , Москва
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