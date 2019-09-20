Сестрам Хачатурян потребовалась помощь психолога

Ева Меркачева. Сестрам Хачатурян необходима психологическая помощь. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы

Летом 2018 года три сестры Хачатурян зарезали 57-летнего отца в их квартире в Москве и были обвинены в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Эта статья Уголовного кодекса — тягчайшая, по которой могли быть квалифицированы действия девушек. По ней им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Впрочем, Ева Меркачева считает, что младшая из сестер будет освобождена от наказания — ранее она была признана невменяемой в момент убийства. Старшей, не исключено, переквалифицируют статью на менее тяжкую — ранее выяснилось, что ударов ножом отцу она не наносила.

Средняя же, согласно результатам экспертизы, подвергалась насилию со стороны отца больше остальных — именно ее он собирался сделать своей женой и заставить рожать от него.

«Думаю, суд все это учтет», — заявила Меркачева.

Правозащитница добавила, что в настоящее время сестры нуждаются в психологической помощи — им тяжело, они не учатся, сидят дома, готовятся к суду, а ознакомление с материалами дела пошатнуло их состояние еще больше.