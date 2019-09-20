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Сестрам Хачатурян потребовалась помощь психолога 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Сестрам Хачатурян необходима психологическая помощь. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Летом 2018 года три сестры Хачатурян зарезали 57-летнего отца в их квартире в Москве и были обвинены в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Эта статья Уголовного кодекса — тягчайшая, по которой могли быть квалифицированы действия девушек. По ней им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Впрочем, Ева Меркачева считает, что младшая из сестер будет освобождена от наказания — ранее она была признана невменяемой в момент убийства. Старшей, не исключено, переквалифицируют статью на менее тяжкую — ранее выяснилось, что ударов ножом отцу она не наносила.
Средняя же, согласно результатам экспертизы, подвергалась насилию со стороны отца больше остальных — именно ее он собирался сделать своей женой и заставить рожать от него.
«Думаю, суд все это учтет», — заявила Меркачева.
Правозащитница добавила, что в настоящее время сестры нуждаются в психологической помощи — им тяжело, они не учатся, сидят дома, готовятся к суду, а ознакомление с материалами дела пошатнуло их состояние еще больше.
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Общество , Видео , Ева Меркачева , Москва
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