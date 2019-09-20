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Россияне готовы работать вместо мигрантов 

Рамблер 22 минуты назад
Россияне готовы работать вместо мигрантов
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе.
Им был задан следующий вопрос: «Как думаете, если сократится поток мигрантов, будут ли россияне работать вместо них?».
73% опрошенных считают, что работать вместо них россияне будут, поскольку работа сейчас нужна всем.
24% проголосовавших ответили: «Не будут. Это тенденция давно сошла на нет».
3% россиян затрудняются ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 10 628 человек.
Россияне гонят мигрантов из страны, но они им нужны, пишет «Газета.ru».
Вчера «Левада-Центр» представил результаты опроса, согласно которому 72% россиян уверены в необходимости ограничения притока в страну трудовых мигрантов. В 2017 такого мнения придерживались 58% респондентов, в 2018-м — 67%.
Издание связывает рост этого показателя с недовольством, которое у россиян вызывают мигранты, называет это трендом, а законодательным оформлением недовольства — недавнее решение властей Приморского края о запрете с 2020 года нанимать иностранцев, работающих по патенту, на работу в сфере транспорта.
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Комментарии1
Общество , Левада-центр , Газета.Ru
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