Россияне готовы работать вместо мигрантов

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе.

Им был задан следующий вопрос: «Как думаете, если сократится поток мигрантов, будут ли россияне работать вместо них?».

73% опрошенных считают, что работать вместо них россияне будут, поскольку работа сейчас нужна всем.

24% проголосовавших ответили: «Не будут. Это тенденция давно сошла на нет».

3% россиян затрудняются ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 10 628 человек.

Россияне гонят мигрантов из страны, но они им нужны, пишет «Газета.ru».

Вчера «Левада-Центр» представил результаты опроса, согласно которому 72% россиян уверены в необходимости ограничения притока в страну трудовых мигрантов. В 2017 такого мнения придерживались 58% респондентов, в 2018-м — 67%.

Издание связывает рост этого показателя с недовольством, которое у россиян вызывают мигранты, называет это трендом, а законодательным оформлением недовольства — недавнее решение властей Приморского края о запрете с 2020 года нанимать иностранцев, работающих по патенту, на работу в сфере транспорта.