Ирина Богачева родилась и выросла в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу сольного пения у Ираиды Тимоновой-Левандо. Студенткой консерватории завоевала II премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки в Москве (1962), после чего получила приглашение в труппу Кировского театра.