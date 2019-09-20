«Вы запомните меня навсегда»: как убийца Кеннеди ездил в СССР

60 лет назад молодой человек по имени Ли Харви Освальд покинул США и отправился в Европу, а оттуда — в СССР, где он надеялся получить политическое убежище. Однако будущий убийца Джона Кеннеди в Союзе ко двору не пришелся, а в качестве агента интереса не представлял. На путь преступления, как считают его биографы, Освальда толкнула жажда славы, но большинство американцев по-прежнему уверены, что он был орудием заговора.

20 сентября 1959 года будущий убийца президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд покинул США и отправился в Европу, откуда позднее направился в СССР, где затем хотел найти политическое убежище.

Несмотря на то что Освальд незадолго до приезда в СССР открыто декларировал свои коммунистические взгляды, советские официальные лица смотрели на него косо. После того, как он попал в СССР в качестве туриста, ему пришлось долго упрашивать власти оставить его в стране. Однако бывший морпех, не имевший доступа к секретным сведениям, не заинтересовал советские спецслужбы. Освальду отказали, и тогда он решился на отчаянный шаг — попытку самоубийства в гостиничном номере.

«Освальд был нормальный, культурный человек. Симпатичный, высокий, улыбчивый, ходил всегда в темных очках. Работой он особо не увлекался, но, в общем, работал нормально», — так описывал будущего убийцу президента США Джона Кеннеди минский приятель, слесарь завода телевизоров «Горизонт» Сергей Скоп.

Освальда откачали и отправили в спокойный и провинциальный Минск , где он, хотя и жил под надзором КГБ, но весьма комфортно. Американцу дали роскошную квартиру в «сталинке», устроили слесарем на завод «Горизонт», который выпускал популярные в СССР телевизоры, дав вполне неплохую по советским меркам зарплату. У него появилось немало приятелей, а также девушек, которые с ума сходили по модному иностранцу.

«С женщинами Освальд общался исключительно, у него это было отработано. И у девушек пользовался успехом. Идем утром на работу, я его спрашиваю: «Почему ты такой уставший?» — «Ой, — говорит, — у меня сегодня ночью любовь была»», — рассказывал его тогдашний коллега.

Известно, что в Америке выдвигалась версия, будто Освальд был завербован КГБ для убийства главы Белого дома. Однако, как впоследствии было установлено, в СССР также были не рады американскому гражданину на своей территории и не знали, как от него избавиться.

«Работая над книгой, я общался с Юрием Носенко (перебежчик из КГБ). Я спросил у него: «Разве СССР не интересовало то, что Освальд служил на базе США в Японии?» Он ответил, что у Москвы было гораздо больше информации о той базе, чем мог дать Освальд», — рассказывал «Газете.Ru» американский писатель Джеральд Познер, автор книги «Дело закрыто: Ли Харви Освальд и покушение на Джона Кеннеди».

В интервью, записанных ЦРУ в январе, феврале и июле 1964 года, советский разведчик-перебежчик Носенко раскрыл сведения о Ли Харви Освальде. Он отвергал какую-либо связь Освальда с разведкой СССР и сообщил, что советские спецслужбы были ошарашены его поступком — убийством президента США.

Однако Джеральд Познер считает, что Освальд всегда был «странным человеком, который бросается в глаза».

«В школе он не отличался хорошим поведением. Поступив в морскую пехоту, он подвергался нападкам сослуживцев, которые считали его геем, хотя он им не был. Его третировали, когда он подписался на русскую газету, его начали называть «Освальдович», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» автор.

Неустойчивый характер Освальда дал о себе знать и в Минске. Несмотря на то, что в там он познакомился с местной женщиной, Марией Прусаковой , и жизнь его наладилась, ему стало скучно, и Освальд решил вернуться домой. Американские власти дали ему разрешение, и он уехал. В США он тоже не мог жить спокойно и часто ссорился с супругой.

«Постепенно он стал очень несчастлив и начал вести себя по отношению к жене агрессивно. В США она почувствовала себя как в ловушке, потому что ей некуда было уйти, эмигранты из России относились к ним враждебно», — указывал Познер.

Назад в СССР

В октябре 1963 года Освальд пришел в посольство СССР уже в Мексике и снова стал проситься обратно.

«Войдя в комнату для приема иностранцев, я увидел молодого человека с необычайно бледным лицом. На столе перед ним лежал револьвер. Барабан был набит патронами. Я сел рядом и спросил, чем могу быть полезен. Молодой человек сказал, что его зовут Ли Освальд, что он американец, проживший несколько лет в СССР, что сейчас он находится под постоянной слежкой и хотел бы немедленно вернуться в СССР, где раньше жил и работал в Минске, и избавиться от постоянного страха за свою жизнь и судьбу семьи», — рассказывал в своих воспоминаниях об этой встрече работавший в то время в Мексике советский разведчик Николай Леонов.

В посольстве Освальду объяснили, что необходимо написать прошение в Верховный Совет СССР и ждать придется долго. Освальд покинул миссию ни с чем — до рокового выстрела оставалось чуть более месяца.

Одной из главных проблем Освальда было болезненное тщеславие — он считал, что его недооценивают и убийство президента Кеннеди должно было доказать всем, на что он способен.

«Если посмотреть на фотографию Освальда, сделанную после убийства, то можно увидеть, что он вполне доволен и выглядит как «чеширский кот, проглотивший канарейку» — «Все вы, кто считал меня идиотом, шпынял в душе во время службы в армии, можете посмотреть, что я изменил историю, и вы запомните меня навсегда», — говорит Познер.

После того, как 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, Освальд выстрелил в президента США Джона Кеннеди, история действительно изменилась. Имя Освальда прогремело на весь мир. Сам убийца много рассказать не успел: вскоре после убийства Кеннеди он сам пал от пули жителя Далласа, владельца местного ночного клуба, связанного с организованной преступностью. Над всей семьей Кеннеди тоже висел злой рок. В 1968 году от рук убийцы погиб брат Джона Кеннеди — Роберт

Но, хотя комиссия судьи Эрла Уоррена, занимавшаяся расследованием гибели президента США, пришла к выводу, что его убил именно Ли Харви Освальд, есть немало тех, кто не верит в версию «убийцы одиночки». По мнению главы фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, часть предположений строится на том, что Кеннеди перешел дорогу кубинским эмигрантам, которые мстили ему за неудачную попытку свержения Кастро, мафии и даже могущественному главе ФБР Эдварду Гуверу.

Известно, что глава ФБР относился к Кеннеди с неприязнью. Мишенью Гувера стал даже его непосредственный начальник — глава минюста США Роберт Кеннеди, брат президента.

«И президент, и его брат хотели сместить Гувера с должности, но он устоял. Вопрос в том, знал ли Гувер о подготовке покушения и что он сделал, чтобы его предотвратить», — говорит Рогулев.

Согласно опросу Gallup, проведенному в 2013 году, 61% американцев уверены, что за убийством президента США стоит либо правительство, либо мафия, либо ЦРУ.

Несмотря на прошедшие с того времени годы, убийство Кеннеди остается одной из больших загадок американской истории — президент Трамп заявил в 2017 году, что правительство решило не публиковать часть документов по Освальду, так как они могут «представлять опасность для национальной безопасности».