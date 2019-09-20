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Россиянин напрасно стоял три дня первым в очереди за iPhone 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Россиянин напрасно стоял три дня первым в очереди за iPhone
Фото: РИА Новости
Россиянин по имени Алексей с 17 сентября караулил re:Store на Тверской улице в Москве, чтобы стать первым в очереди за новым iPhone, но проиграл сделавшему предзаказ Давиду Давыдову. Об этом сообщает РИА Новости.
Предзаказы на новые смартфоны Apple стартовали в России с 18 сентября, а продажи началась 20 сентября.
Алексей в течение трех дней проверял, собрались ли люди у магазина на Тверской.
«Здесь не было очередей, зато я каждый день подходил — днем вечером и ближе к ночи», — рассказал он.
В итоге Алексей оказался первым в очереди. По словам Алексея, сам покупать смартфон он не планировал: за ожидание в очереди ему пообещал 30 тысяч рублей настоящий покупатель.
В итоге, по данным РИА Новости, первым смартфон удалось приобрести Давиду Давыдову. Он купил два iPhone 11 Pro Max за 235 тысяч рублей. В очереди он не стоял. Накануне Давыдов проходил мимо магазина и сделал предзаказ.
«Мне сказали: «Приходите в это время». И все. Очень приятно, классно», — заявил он.
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Общество , РИА Новости , Москва
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