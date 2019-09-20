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Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями 

ТАСС 44 минуты назад
Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Фото: ТАСС
В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия) , Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роструда, приведя данные портала "Работа в России".
"По данным портала "Работа в России", среди регионов, где представлено больше всего вакансий с высокой заработной платой, можно выделить следующие: Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург", — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя ведомства Дениса Васильева.
По данным ведомства, в Москве насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей. Более 7 тыс. высокооплачиваемых вакансий разметили работодатели Красноярского края, в Республике Саха насчитывается около 2,5 тыс. вакансий с высокими зарплатами. Около 1,5 тыс. рабочих мест с окладами, превышающими 80 тыс. рублей, предлагают работодатели из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.
"В Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего высокооплачиваемых рабочих мест представлено в сферах информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта", — рассказали в Роструде.
Как отметили в ведомстве, в Республике Саха лидируют добывающая промышленность, производство и консалтинг. В Ханты-Мансийском автономном округе — добывающая промышленность, строительство и транспорт, в Ямало-Ненецком автономном округе — производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.
Общероссийская база вакансий "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей данные о возможностях трудоустройства, об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре и другая информация в сфере занятости населения. В настоящее время на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.
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Комментарии
Общество , Денис Васильев , Роструд , Красноярский Край , Москва , Республика Саха (Якутия) , Санкт-Петербург , Ханты-Мансийский автономный округ , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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