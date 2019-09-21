Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане в субботу, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один самых главных и почитаемых праздников, относящихся к земной жизни Иисуса Христа

Согласно Библии, Дева Мария родилась в городе Назарете и воспитывалась в благочестии и чистоте при храме, а затем была удостоена стать матерью Иисуса.