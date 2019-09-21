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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Православные христиане в субботу, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один самых главных и почитаемых праздников, относящихся к земной жизни Иисуса Христа.
В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике, сообщает ТАСС. Во всех храмах проведут торжественные молебны. Священнослужители облачаются в одежды голубого цвета, который символизирует чистоту и непорочность.
Согласно Библии, Дева Мария родилась в городе Назарете и воспитывалась в благочестии и чистоте при храме, а затем была удостоена стать матерью Иисуса.
Как ранее писал News.ru, Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна, а также всех клириков, которые желали присоединения к Русской православной церкви. Патриарх Кирилл заявил, что это событие закрыло тему разделения церкви за рубежом.
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Общество , Другое , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Геленджик
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