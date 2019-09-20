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Жена-американка ​«подставила» российского космонавта 

Рамблер + ещё 11 19 минут назад
Жена-американка ​«подставила» российского космонавта
Фото: РИА Новости
Космонавт Юрий Маленченко не получил повышение из-за американского гражданства жены. Об этом РИА Новости рассказали собеседники в ракетно-космической отрасли.
57-летний Маленченко — уроженец украинского Светловодска, Герой России. Он летал в космос шесть раз, на орбите провел 827 суток, пять раз выходил в открытый космос. Ныне он — советник начальника по подготовке космонавтов Центра подготовки космонавтов.
В 2003 году Маленченко сыграл первую в истории свадьбу в космосе. Космонавт находился на борту Международной космической станции, а его невеста, имеющая гражданство США уроженка России Екатерина Дмитриева, — в Центре управления полетами в Хьюстоне.
По данным РИА Новости, в ЦПК вакантна сейчас или была вакантна недавно должность первого заместителя начальника, Юрий Маленченко был претендентом на нее, но его кандидатуру забраковала служба безопасности Роскосмоса, в ведении которого центр находится.
Причина несогласования кандидатуры Маленченко — американское гражданство его супруги. В службе безопасности Роскосмоса сочли его препятствием, так как должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов подразумевает допуск к конфиденциальной информации.
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Общество , Наука и техника , Екатерина Дмитриева , Юрий Маленченко , ЦУП , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , РИА Новости
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