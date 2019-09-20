Жена-американка ​«подставила» российского космонавта

Космонавт Юрий Маленченко не получил повышение из-за американского гражданства жены. Об этом РИА Новости рассказали собеседники в ракетно-космической отрасли.

57-летний Маленченко — уроженец украинского Светловодска, Герой России. Он летал в космос шесть раз, на орбите провел 827 суток, пять раз выходил в открытый космос. Ныне он — советник начальника по подготовке космонавтов Центра подготовки космонавтов

В 2003 году Маленченко сыграл первую в истории свадьбу в космосе. Космонавт находился на борту Международной космической станции, а его невеста, имеющая гражданство США уроженка России Екатерина Дмитриева , — в Центре управления полетами в Хьюстоне.

По данным РИА Новости, в ЦПК вакантна сейчас или была вакантна недавно должность первого заместителя начальника, Юрий Маленченко был претендентом на нее, но его кандидатуру забраковала служба безопасности Роскосмоса , в ведении которого центр находится.

Причина несогласования кандидатуры Маленченко — американское гражданство его супруги. В службе безопасности Роскосмоса сочли его препятствием, так как должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов подразумевает допуск к конфиденциальной информации.