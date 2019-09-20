Жена-американка ​«подставила» российского космонавта

Российскому космонавту отказали в повышении из-за жены-американки

Маленченко женился на Дмитриевой в 2003 году. Церемония стала первой в истории свадьбой в космосе.

Как сообщили источники РИА «Новости», кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса . Уточняется, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Информацию о трудностях с утверждением космонавта Маленченко в новой должности подтвердил начальник ЦПК Павел Власов

«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден», — сказал он.

Маленченко родился 22 декабря 1961 года в городе Светловодск Кировоградской области в Украинской ССР. Военный летчик 3-го класса, на его счету — более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов зачислен в 1987 году.