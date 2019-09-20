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Российскому космонавту отказали в повышении из-за жены-американки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 37 минут назад
Жена-американка ​«подставила» российского космонавта
Фото: РИА Новости
Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за того, что его супруга, уроженка России Екатерина Дмитриева, имеет гражданство США, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.
Маленченко женился на Дмитриевой в 2003 году. Церемония стала первой в истории свадьбой в космосе.
Как сообщили источники РИА «Новости», кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Уточняется, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации.
Информацию о трудностях с утверждением космонавта Маленченко в новой должности подтвердил начальник ЦПК Павел Власов.
«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден», — сказал он.
Маленченко родился 22 декабря 1961 года в городе Светловодск Кировоградской области в Украинской ССР. Военный летчик 3-го класса, на его счету — более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов зачислен в 1987 году.
На счету Маленченко шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 22 минуты. Находится на втором месте в рейтинге среди космонавтов и астронавтов по суммарной продолжительности полетов, уступая немногим космонавту Геннадию Падалке.
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Комментарии11
Общество , Наука и техника , Екатерина Дмитриева , Павел Власов , Юрий Маленченко , Геннадий Падалка , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , США
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