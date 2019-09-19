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Алла Бут рассказала о первой за 7 лет встрече с мужем 

Москва24 1 час назад
Алла Бут рассказала о первой за 7 лет встрече с мужем
Фото: ТАСС/Фото из личного архива жены Бута Аллы
Алла Бут рассказала о своих впечатлениях от первой с 2012 года встречи с супругом Виктором, который отбывает наказание в тюрьме Мэрион в США.
"Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась… Нам не давали за руки держаться, что-то передавать, вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло", — рассказала Бут телеканалу НТВ.
США обвиняют Бута в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным, а обвинение потребовало пожизненного заключения.
В результате суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут отвергает обвинения в свой адрес по всем пунктам.
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Комментарии
Общество , Виктор Бут , НТВ , Нью-Йорк , США
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