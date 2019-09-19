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В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В Госдуме оценили индексацию маткапитала в 2020 году
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с ФАН прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.
«Мы вели работу с правительством по этому вопросу. Это меры, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Это также реализация мер поддержки через национальный проект «Демография», — заявила она.
По её словам, большинство семей направляют полученные средства на улучшение жилищных условий.
Как напомнила Окунева, есть и другие меры поддержки, которые помогут семье при рождении детей.
Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию маткапитала.
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Общество , Ольга Окунева , Владимир Путин , Госдума
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