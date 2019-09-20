Названа главная причина смертности мужчин до 60 лет

Минздрав РФ назвал главную причину смертности мужчин до 60 лет

Главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов заявил, что треть смертей мужчин в возрасте до 60 лет связана с алкоголем.

По его словам, безопасных доз алкоголя не существует. Смерть мужчин до 60 лет может быть связана с нарушением работы сердечно-сосудистой системы.

— От 30 до 40 процентов смертей мужчин до 60 лет ассоциированы с алкоголем, — сообщил Бойцов в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, что употребление около 200 миллилитров вина для женщин и 900 миллилитров пива для мужчин в день не принесет риска для здоровья. По их мнению, два дня в неделю пить алкоголь нельзя.