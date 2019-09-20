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Минздрав РФ назвал главную причину смертности мужчин до 60 лет 

Вечерняя Москва + ещё 58 1 час назад
Названа главная причина смертности мужчин до 60 лет
Фото: РИА Новости
Главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов заявил, что треть смертей мужчин в возрасте до 60 лет связана с алкоголем.
По его словам, безопасных доз алкоголя не существует. Смерть мужчин до 60 лет может быть связана с нарушением работы сердечно-сосудистой системы.
— От 30 до 40 процентов смертей мужчин до 60 лет ассоциированы с алкоголем, — сообщил Бойцов в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».
Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, что употребление около 200 миллилитров вина для женщин и 900 миллилитров пива для мужчин в день не принесет риска для здоровья. По их мнению, два дня в неделю пить алкоголь нельзя.
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Общество , Другое , Сергей Бойцов , Минздрав РФ
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