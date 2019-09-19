Российских выпускников стали реже брать на работу

В первом полугодии 2019 года устроиться на работу через службы занятости смогли 56,2 процента выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Об этом говорится в докладе Министерства труда , передает газета «Известия».

По данным министерства, показатель трудоустройства стал на 4,2 процентных пункта ниже по сравнению с прошлым годом. Тогда работу нашли 60,4 процента выпускников, обратившихся за помощью в центры занятости. По данным Росстата, трудоустроившихся в прошлом году было 73 процента.

Отмечается, что более точно ситуацию можно будет увидеть в конце года, потому что большинство выпускников начинает искать работу только осенью. По мнению профессора Александра Сафонова, такие показатели обусловлены тем, что работодатели обычно недоверчиво относятся к специалистам без опыта работы. Свою роль играет также и то, что выпускники часто получают не очень востребованные на рынке профессии, добавил он.