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Российских выпускников стали реже брать на работу 

Lenta.ru 1 час назад
Российских выпускников стали реже брать на работу
Фото: РИА Новости
В первом полугодии 2019 года устроиться на работу через службы занятости смогли 56,2 процента выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Об этом говорится в докладе Министерства труда, передает газета «Известия».
По данным министерства, показатель трудоустройства стал на 4,2 процентных пункта ниже по сравнению с прошлым годом. Тогда работу нашли 60,4 процента выпускников, обратившихся за помощью в центры занятости. По данным Росстата, трудоустроившихся в прошлом году было 73 процента.
Отмечается, что более точно ситуацию можно будет увидеть в конце года, потому что большинство выпускников начинает искать работу только осенью. По мнению профессора Александра Сафонова, такие показатели обусловлены тем, что работодатели обычно недоверчиво относятся к специалистам без опыта работы. Свою роль играет также и то, что выпускники часто получают не очень востребованные на рынке профессии, добавил он.
В сентябре сообщалось, что российские абитуриенты стали проявлять больше интереса к сложным и дорогостоящим программам обучения. Это может быть связано с тем, что молодые люди начали рассматривать образование как инвестицию, объяснил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.
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Общество , Образование , Социология , Владимир Мау , Минтруд , РАНХиГС , газета "Известия"
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