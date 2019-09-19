Россия оказалась на грани демографической катастрофы

Малофеев объяснил, почему Россия стоит на грани демографической катастрофы

Замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев , комментируя прогноз ООН о демографии, согласно которому в России к 2050 году останется 100 млн человек, объяснил, почему это может произойти.

Очень важным является религиозный фактор. Религия — это основа того, чтобы семьи заводили детей. Это гораздо более важно, чем экономика, — приводит слова Малофеева «Царьград».

По его мнению, государство должно сделать ставку на «народосбережение», чтобы качество жизни россиян улучшилось, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. Он также отметил положительный эффект от введения материнского капитала.