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Малофеев объяснил, почему Россия стоит на грани демографической катастрофы 

News.ru + ещё 1 29 минут назад
Россия оказалась на грани демографической катастрофы
Фото: globallookpress.com
Замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев, комментируя прогноз ООН о демографии, согласно которому в России к 2050 году останется 100 млн человек, объяснил, почему это может произойти.
Очень важным является религиозный фактор. Религия — это основа того, чтобы семьи заводили детей. Это гораздо более важно, чем экономика, — приводит слова Малофеева «Царьград».
По его мнению, государство должно сделать ставку на «народосбережение», чтобы качество жизни россиян улучшилось, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. Он также отметил положительный эффект от введения материнского капитала.
Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что разница в продолжительности жизни российских мужчин и женщин, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет почти десять лет. По её словам, в России в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» планируется добиться повышения мотивации людей к здоровому образу жизни.
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Комментарии1
Общество , Социология , Константин Малофеев , Вероника Скворцова , ООН , Царьград ТВ
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