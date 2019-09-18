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В сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В сеть попала схема слежки за россиянами
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Сотрудники Nokia случайно слили в общий доступ механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны. Об этом сообщается в отчете компании UpGuard, занимающейся проблемами кибербезопасности.
По данным UpGuard, в открытом доступе оказалось 1,7 терабайта данных, относящихся к одному из крупнейших в России телекоммуникационных провайдеров. Среди них — фотографии оборудования и инструкции по СОРМ (системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий). Система обеспечивает проверку и перехват данных российскими правоохранительными органами. Опубликованные массивы включали схемы подключения и установки оборудования компанией Nokia Siemens Networks в 2014-2016 годах.
Помимо этого обнародованы 245 гигабайтов данных Outlook в формате PST (архивы почты), различные договорные соглашения (PDF-файлы), а также RAR, ZIP и другие архивы, содержащие резервные копии хранилищ документов, проектных предложений, руководств по эксплуатации, отчетов о ходе работы и прочее.
Инвентаризация сетевого оборудования, информация по IP-адресам и именам сотрудников, а также заметки о ходе работы были прописаны в Exel-таблицах. Еще один тип конфиденциальных файлов, попавших в сеть — схемы и конструкции сетевого оборудования. Они сопровождались техническими документами и сведениями о местонахождении.
По мнению экспертов компании, открытый доступ к файлам, относящимся к государственной слежке, очень опасен. Сотрудники UpGuard связались с представителями Nokia, и через несколько дней файлы исчезли из общего доступа.
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Общество , Интернет , Наука и техника , МВД
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