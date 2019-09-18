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В РПЦ отреагировали на письмо священников об уголовных делах по беспорядкам 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
РПЦ отреагировала на поддержку священниками митингующих
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал письмо священников, призвавших пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных акций в Москве.
По словам Кипшидзе, авторам послания должно быть известно, что "политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой".
"Дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви", — сказал он.
Церковь, по словам представителя РПЦ, "имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично".
По мнению Кипшидзе, призвание пастыря — "воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката", и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, насколько возможно, изменят мир к лучшему.
Также, по его словам, ряд положений заявления "имеет мало общего с правовой защитой". Представитель РПЦ дал совет небезразличным священникам "собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь".
"Эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли", — сказал Кипшидзе.
В открытом письме, опубликованном на портале "Правмир", несколько десятков священников РПЦ выразили недоумение приговорами суда в отношении участников незаконных акций в Москве "в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях".
Митинги в Москве
С середины июля в Москве проходили не согласованные с властями митинги, которые организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы.
В ходе этих акций за нарушения в общей сложности задержали около 1,7 тысячи человек. В отношении части задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Суды приговорили несколько человек к реальному лишению свободы. Следственный комитет позже прекратил уголовное преследование в отношении пятерых участников акций, еще двоих выпустил под домашний арест.
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Общество , Социология , Митинги в Москве , Вахтанг Кипшидзе , Мосгордума , РПЦ , СКР , МВД , Москва
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