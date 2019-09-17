Депутат умер сразу после заседания в Перми

Пермском крае депутат Законодательного собрания Александр Шалаев умер сразу после заседания комитета по социальной политике. Об этом сообщает Ura.Ru.

Как отмечается, депутаты сидели продолжительное время, так как было много вопросов.

Уточняется, что после заседания 53-летний депутат решил зайти в кафе пообедать. Там ему стало плохо, и врачи не смогли его спасти.

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Ранее кандидат в депутаты умер после обхода избирательных участков в Волгограде.