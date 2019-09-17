Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять

По словам представителя пресс-службы, чиновнице вынесут выговор.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Опенышева принимает ванну из используемой в лечебных целях нафталановой нефти во время отпуска в Азербайджане.

Снимок был опубликован в Instagram Опенышевой. Вскоре чиновница удалила пост и извинилась. По ее словам, она просто хотела поделиться впечатлениями от недорогого отдыха.

После публикации фото губернатор Сергей Морозов поручил провести проверку.