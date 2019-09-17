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Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять 

Рамблер + ещё 2 42 минуты назад
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять
Фото: соцсети
Комиссия по этике Ульяновской области рекомендовала губернатору региона Сергею Морозову не увольнять чиновницу Светлану Опенышеву, опубликовавшую в соцсетях фото в «нефтяной» ванне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Купалась в "шоколаде"
По словам представителя пресс-службы, чиновнице вынесут выговор.
Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Опенышева принимает ванну из используемой в лечебных целях нафталановой нефти во время отпуска в Азербайджане.
Снимок был опубликован в Instagram Опенышевой. Вскоре чиновница удалила пост и извинилась. По ее словам, она просто хотела поделиться впечатлениями от недорогого отдыха.
После публикации фото губернатор Сергей Морозов поручил провести проверку.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Общество , Светлана Опенышева , Сергей Морозов , Ульяновская Область
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