Пострадавшим от ЧС по поручению Путина предоставят налоговые льготы

Пострадавшим от ЧС по поручению Путина предоставят новые налоговые льготы

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым от НДФЛ будут освобождены доходы, полученные гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина.

Законопроект уточняет, что не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории России, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также гражданами, которые являются членами семей таких пострадавших. Сейчас предусмотрен закрытый перечень доходов в натуральной форме, освобождаемых от НДФЛ в связи с соответствующими событиями, но не предусматривается освобождение от налога материальной выгоды, полученной пострадавшими, передает ТАСС.

Законопроект также включает в перечень не облагаемых НДФЛ доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории страны, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы России.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации».

Володин пояснил, что «новые налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также от терактов, причем вне зависимости от их источников — выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее».