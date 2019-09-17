В Госдуме назвали чудовищными телепередачи про Заворотнюк и Алибасова

«Если проанализировать то, что за этот год было сказано с телеэкранов различных федеральных телеканалов — это чудовищно. То про Бари Алибасова целыми днями говорили, теперь про Заворотнюк каждый день какая-то передача выходит», — высказал свое мнение Власов.

Он добавил, что в Госдуме часто обсуждается вмешательство различных стран в выборы в России, а также публикации в иностранных СМИ, однако при этом депутаты не задумываются о качестве контента на российских телеканалах.

Власов призвал обратить на поднятый им вопрос особое внимание и предложил пригласить в Госдуму представителей центральных телеканалов.

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк стало центральной темой на многих телеканалах после того, как 13 сентября появились сообщения о том, что она находится в реанимации. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Состояние Заворотнюк обсуждали на Первом канале в программе «Пусть говорят», а также в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Здоровье продюсера Бари Алибасова также широко обсуждалось на российском ТВ. Алибасов оказался в больнице 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского.