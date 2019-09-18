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Депутат Госдумы предложил запретить подросткам делать себе татуировки 

РИА Новости 19 минут назад
Подросткам могут запретить татуировки
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой запретить несовершеннолетним наносить татуировки.
"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки — сейчас не существует официальных запретов на татуировки для детей и подростков. Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", — пишет Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека. Милонов также сообщил, что ему известны случаи, описанные в иностранных СМИ, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицидов.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы", — пишет Милонов в своем обращении.
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Комментарии
Общество , Социология , Вероника Скворцова , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости
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