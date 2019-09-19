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Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову 

News.ru + ещё 57 36 минут назад
«Беспредел»: дочь Пескова вступилась за Устинова
Фото: Instagram
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного артисту Павлу Устинову приговора может стоять попытка государственного переворота.
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
По её мнению, происходящее не может делаться с согласия российского лидера. Она назвала обвинения в адрес актёра абсурдом, потому что массовые беспорядки в Москве не сравнимы с тем, что устраивают «жёлтые жилеты» в Париже.
Позже статья Песковой была удалена с сайта.
По версии следствия, молодой человек принимал участие в несогласованной акции 3 августа, а при задержании оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. 16 сентября Тверской суд признал Устинова виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.
Как ранее писал News.ru, в администрации президента считают, что приговор актёру Павлу Устинову был вынесен неверно и дело должно быть пересмотрено.
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Комментарии2
Общество , Криминал , Происшествия , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , ФСИН , Эхо Москвы
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