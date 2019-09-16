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Из возрастных маркировок предложили убрать категорию «0+» 

Парламентская газета 59 минут назад
Из возрастных маркировок предложили убрать «0+»
Фото: PIXABAY.COM
Заместитель министра связи Алексей Волин в интервью газете «Известия» в понедельник не исключил исчезновения категории «0+» из возрастных маркировок информационной продукции в России.
По его словам, в будущем количество категорий может быть сокращено до трех: «6+», «14+» и «18+».
При этом всю ответственность за неправильную маркировку профильное ведомство предлагает отменить.
В настоящее время проект соответствующих поправок проходит общественное обсуждение. Планируется, что изменения вступят в силу в апреле 2020 года.
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Общество , Алексей Волин , газета "Известия"
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