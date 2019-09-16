Из возрастных маркировок предложили убрать «0+»

Из возрастных маркировок предложили убрать категорию «0+»

Заместитель министра связи Алексей Волин в интервью газете «Известия» в понедельник не исключил исчезновения категории «0+» из возрастных маркировок информационной продукции в России.

По его словам, в будущем количество категорий может быть сокращено до трех: «6+», «14+» и «18+».

При этом всю ответственность за неправильную маркировку профильное ведомство предлагает отменить.

В настоящее время проект соответствующих поправок проходит общественное обсуждение. Планируется, что изменения вступят в силу в апреле 2020 года.