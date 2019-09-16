Фельдшеры в РФ могут получить служебные автомобили

Минздрав РФ намерен в ближайшее время предоставить фельдшерам служебные автомобили для улучшения мобильности их передвижения.

Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям «Биотехмед — 2019». По её словам, появление в распоряжении фельдшеров отечественных автомобилей высокой проходимости поможет улучшению патронажа пациентов и развитию автопрома.

Она отметила, что в некоторых регионах России такой подход уже давно практикуется. Многие сотрудники мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в Вологодской, Самарской и Калужской областях уже получили служебные машины.

Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров вот такими возможностями, — заявила Скворцова.