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Фельдшеры в РФ могут получить служебные автомобили 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фельдшеры в РФ могут получить служебные автомобили
Фото: News.ru
Минздрав РФ намерен в ближайшее время предоставить фельдшерам служебные автомобили для улучшения мобильности их передвижения.
Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям «Биотехмед — 2019». По её словам, появление в распоряжении фельдшеров отечественных автомобилей высокой проходимости поможет улучшению патронажа пациентов и развитию автопрома.
Она отметила, что в некоторых регионах России такой подход уже давно практикуется. Многие сотрудники мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в Вологодской, Самарской и Калужской областях уже получили служебные машины.
Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров вот такими возможностями, — заявила Скворцова.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин посоветовал с умом потратить выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение» деньги. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросам модернизации первичного звена медсистемы. Речь идёт о 1,367 трлн рублей.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ
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