В Москве на 91-м году жизни скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев. По окончании высшего театрального училища имени Щепкина он играл в Малом Театре, потом поступил на службу в «Ленком», где проработал более 60 лет. Колычев стал одним из ведущих актёров и принял участие в полусотне постановок. Его талант высоко ценили известные режиссёры Анатолий Эфрос и Марк Захаров. Артист также снимался в кино, озвучивал мультипликационные и документальные фильмы. В 2008 году он получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени.
Ушёл из жизни Юрий Колычев
Фото: globallookpress.com
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