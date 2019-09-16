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Ушёл из жизни Юрий Колычев 

RT на русском 46 минут назад
Ушёл из жизни Юрий Колычев
Фото: globallookpress.com
В Москве на 91-м году жизни скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев. По окончании высшего театрального училища имени Щепкина он играл в Малом Театре, потом поступил на службу в «Ленком», где проработал более 60 лет. Колычев стал одним из ведущих актёров и принял участие в полусотне постановок. Его талант высоко ценили известные режиссёры Анатолий Эфрос и Марк Захаров. Артист также снимался в кино, озвучивал мультипликационные и документальные фильмы. В 2008 году он получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени.
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Общество , Марк Захаров , Анатолий Эфрос , Москва
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