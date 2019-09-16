Как отреагируют россияне, если Visa и Mastercard уйдут с международного рынка

44% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не против того, чтобы Visa и Mastercard ушли с международного рынка. Они объясняют это тем, что люди стали слишком зависимы от данных платежных систем.

39% респондентов отнеслись бы нейтрально к уходу Visa и Mastercard. Они уверены, что в любом случае будет создана новая единая платежная система.

17% опрошенных уже привыкли к Visa и Mastercard, поэтому сильно бы огорчились их уходу из международного рынка.

Всего в опросе приняли участие 8 390 человек.

Против захвативших весь мир платежных систем Visa и Mastercard зреет недовольство. Испугавшись санкционных ограничений, Россия создала собственную платежную систему. Ее примеру хочет последовать и Венесуэла. Во многих странах ЕС также работают местные платежные системы и думают о создании единой европейской системы расчетов, поскольку недовольны высокими комиссиями, взимаемыми Visa и Mastercard.

Пять лет назад, в 2014 году, на территории России была запущена национальная платежная система «Мир». Ее создание было продиктовано необходимостью. Из-за санкций США России неразумно было подвергать себя риску того, что международные платежные системы — Visa и Mastercard — по политическим мотивам «перерубят» безналичные платежи.