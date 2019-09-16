Сердюков и Васильева завели троих детей

СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

Бывший министр обороны Анатолий Середюков и Евгения Васильева , которая проходила по делу о хищениях в этом ведомстве, воспитывают троих детей.

Они стали опекунами трехлетнего мальчика и двухлетней девочки, а недавно на свет благодаря суррогатной матери появился их родной ребенок, пишет StarHit.

Детей, как и любые другие подробности их личной жизни, 57-летний Сердюков и 40-летняя Васильева тщательно скрывают и категорически отказываются комментировать свою романтическую связь, о которой стало публично известно во время расследования махинаций в оборонном ведомстве

Пара поженилась в июле 2018 года.