Сердюков и Васильева завели троих детей

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СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей 

Вести.Ru + ещё 7 40 минут назад
Бывший министр обороны Анатолий Середюков и Евгения Васильева, которая проходила по делу о хищениях в этом ведомстве, воспитывают троих детей.
Они стали опекунами трехлетнего мальчика и двухлетней девочки, а недавно на свет благодаря суррогатной матери появился их родной ребенок, пишет StarHit.
Детей, как и любые другие подробности их личной жизни, 57-летний Сердюков и 40-летняя Васильева тщательно скрывают и категорически отказываются комментировать свою романтическую связь, о которой стало публично известно во время расследования махинаций в оборонном ведомстве.
Пара поженилась в июле 2018 года.
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Общество , Видео , Евгения Васильева , Министерство обороны , StarHit
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