Раскритикованная Путиным чиновница решила уволиться

Оскорбившая жертв наводнения чиновница уволилась

Пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич , которую подозревали в оскорблении жертв наводнения, уволилась по собственному желанию. О решении чиновница сообщила на своей странице в Facebook и призналась, что всё-таки назвала жителей региона «быдлом».

«Я написала заявление об увольнении. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем», — написала Алашкевич (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Чиновница подчеркнула, что к увольнению по собственному желанию её подтолкнула травля со стороны СМИ.

«Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут. Никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи», — подчеркнула Алашкевич.

При этом экс-пресс-секретарь губернатора попросила прощения у тулунчан, отметив, что оскорбительные слова были обращены не к ним. Алашкевич пояснила, что человек, который опубликовал запись «вырезал в ней все важные моменты, которые многое могли объяснить».

«Сейчас, когда появилось свободное время, я займусь подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали все это время. Потому что безнаказанно это оставлять нельзя!» — резюмировала чиновница.

Таким образом Ирина Алашкевич призналась, что голос на аудиозаписи, опубликованной 15 августа в Сети, на которой женщина называет жертв наводнения в Тулуне «быдлом и бичевнёй», принадлежит ей. На записи она комментирует приезд президента в пострадавший от наводнения регион и резко отзывается о местных жителях, большинство из которых, по её мнению не достойны компенсации.

По факту появления записи Сети губернатор Иркутской области инициировал проверку. В результате информация о резонансном инциденте дошла до президента России Владимира Путина . Глава государства отметил, что подобные слова характеризуют чиновницу как «непорядочного человека».