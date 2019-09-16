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Оскорбившая жертв наводнения чиновница уволилась 

Рамблер + ещё 24 1 час назад
Раскритикованная Путиным чиновница решила уволиться
Фото: страница Ирины Алашкевич в Facebook
Пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую подозревали в оскорблении жертв наводнения, уволилась по собственному желанию. О решении чиновница сообщила на своей странице в Facebook и призналась, что всё-таки назвала жителей региона «быдлом».
«Я написала заявление об увольнении. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем», — написала Алашкевич (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Чиновница подчеркнула, что к увольнению по собственному желанию её подтолкнула травля со стороны СМИ.
«Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут. Никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи», — подчеркнула Алашкевич.
При этом экс-пресс-секретарь губернатора попросила прощения у тулунчан, отметив, что оскорбительные слова были обращены не к ним. Алашкевич пояснила, что человек, который опубликовал запись «вырезал в ней все важные моменты, которые многое могли объяснить».
«Сейчас, когда появилось свободное время, я займусь подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали все это время. Потому что безнаказанно это оставлять нельзя!» — резюмировала чиновница.
Таким образом Ирина Алашкевич призналась, что голос на аудиозаписи, опубликованной 15 августа в Сети, на которой женщина называет жертв наводнения в Тулуне «быдлом и бичевнёй», принадлежит ей. На записи она комментирует приезд президента в пострадавший от наводнения регион и резко отзывается о местных жителях, большинство из которых, по её мнению не достойны компенсации.
По факту появления записи Сети губернатор Иркутской области инициировал проверку. В результате информация о резонансном инциденте дошла до президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что подобные слова характеризуют чиновницу как «непорядочного человека».
«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — заявил национальный лидер.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Комментарии2
Общество , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Иркутская Область , Тулун
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