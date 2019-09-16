Под Москвой установили «грибной» рекорд

Жители Рузского района Московской области установили мировой рекорд по массовому сбору грибов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, в «грибном марафоне», который состоялся в субботу, 14 сентября, приняли участие полсотни человек. Их задачей было отыскать как можно больше разнообразных грибов, в том числе и ядовитых. В течение двух часов они бродили по лесу и в результате собрали 227 различных видов.

Как уточнил организатор и главный эксперт акции, миколог Михаил Вишневский, среди них, в частности, оказались пять смертельно опасных типов — два вида волоконниц, один паутинник, один ложный опенок и свинушка тонкая.

Кроме того, по его словам, была обнаружена крайне редкая для Подмосковья омфалина желтая. «Фактически это лишайник, хотя имеет плодовое тело, как у нормального гриба. Он растет в более северных широтах или горах. Я вижу его первый раз в жизни», — признался собеседник издания. Он добавил, что, если бы нынешняя осень была климатически такой же, как и предыдущая, грибники могли бы собрать более полутысячи видов грибов.

Отмечается, что результат этого «грибного марафона» ляжет в основу создания Книги грибных рекордов России. Вишневский заметил, что в ближайшие несколько лет планирует накапливать новые рекорды, например, на «самый массовый сбор съедобных грибов» или на «самый редкий гриб региона».

24 июля сообщалось, что самыми популярными местами для сбора грибов в Московской области являются леса в Балашихе, Волоколамске, Егорьевске, Истре и Клину.