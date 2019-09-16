В РФ запретят умерщвление бездомных животных

В России решили запретить умерщвление бездомных животных

правительстве России утвердили методические указания по обращению с безнадзорными животными, согласно которым их надо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам и гибели. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, теперь бездомных животных, не проявляющих «немотивированную агрессию», предлагается выпускать на волю после стерилизации и лечения. В указаниях также говорится, что транспортные средства компаний-отловщиков должны быть оснащены «специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными». Кроме того, теперь занимающиеся отловом безнадзорных животных компании обяжут отвозить их в приют, где их будут стерилизовать, чипировать и лечить.

Однако, по словам экспертов, ветприемники в регионах России пока не готовы работать по новым правилам из-за недостатка финансирования. «Никто денежных средств на эти цели в бюджеты не заложил. У нас в некоторых субъектах приютов просто нет. Они располагаются на садовых участках, в частных квартирах, в сельской местности, но по факту они не узаконены», — уточнила изданию заместитель начальника управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области Наталья Ершова

«Финансирование на реализацию правил потребуется уже в других объемах. Минимум 21 день животное надо содержать в приюте, кормить его, ухаживать за ним. Сюда же входят затраты на стерилизацию, кастрацию, прививку против бешенства, лечение, гуманную транспортировку, видеофиксацию», — добавила главный государственный ветеринарный инспектор Курганской области Татьяна Сандакова.

Указания содержатся в законе «Об ответственном обращении с животными», который был одобрен Госдумой в конце 2018 года. Раньше в законе не содержалось запрета на умерщвление бездомных животных, что возмущало зоозащитников. Теперь единственным способом регулирования численности таких животных стала схема ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), уточняет издание.

В конце прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными, который был внесен в 2010 году. Согласно закону, полностью запрещается убийство животных под каким бы то ни было предлогом, в том числе отстрел на улицах и организация боев. Кроме того, закон запрещает держать дома, в барах и ресторанах диких зверей, а также обязывает хозяев убирать за выгуливаемыми собаками.

В 2017 году было ужесточено наказание за жестокое обращение с животными. Максимальная санкция статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными») увеличена с двух до пяти лет заключения. Также были внесены поправки в статью 258.1 («Незаконная охота на краснокнижных животных»), согласно которым более серьезное наказание (до пяти лет лишения свободы) грозит не только использующим свое положение должностным лицам, но и тем, кто будет транслировать свои действия в интернете.