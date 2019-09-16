«Драма закрыта»: патриарх заявил о воссоединении русских

«Драма закрыта»: патриарх Кирилл заявил о воссоединении русских

Прошение архиепископа Иоанна, возглавляющего западноевропейские приходы русской традиции (Русский экзархат), о воссоединении с Русской православной церковью (РПЦ) завершило тему векового разделения русского народа, произошедшего после Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА «Новости».

«Архиепископ Иоанн, который пребывает в Париже направил мне прошение о воссоединении с Русской православной церковью. Открыв это прошение, я понял, что это деяние исполнено многих смыслов, потому что реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей», — заявил патриарх в ходе божественной литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.

По словам Кирилла, подача прошения в первый день церковного нового года «дает понять, что воссоединение — навсегда» и устремлено в общее будущее.

«Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», — сказал патриарх.

В субботу, 14 сентября, РПЦ приняла обращение архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето) о вступлении Русского экзархата в каноническое единство с ней. Таким образом глава Русского экзархата, а также клирики и приходы, которые желают за ним последовать, приняты в юрисдикцию Московского патриархата, передает ФАН.

Архиепископ Иоанн сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей таких приходов, которые направят РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что обращение Иоанна завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.

В конце ноября 2018 года Священный синод Вселенского патриархата решил отменить действие томоса от 1999 года. Согласно этому документу, Русский экзархат с центром в Париже получал пастырское попечение и управление русскими православными приходами в Западной Европе. В ответ на это патриарх Кирилл выразил готовность принять экзархат в состав Московского патриархата, сохранив особенности управления.

Сам Русский экзархат отказался подчиняться указу и решил провести внеочередную генеральную ассамблею. Спустя месяц западноевропейские митрополиты, подчиняющиеся патриарху Варфоломею, разослали священникам русских приходов письма, призывающие сменить юрисдикцию и подчиниться Константинополю.

Русский экзархат назвал эту акцию вмешательством в свои внутренние дела и подчеркнул, что говорить о «роспуске» некорректно.

В феврале Русский экзархат решительно отказался выполнять указ патриарха Константинопольского Варфоломея о самороспуске. В поддержку указа патриарха выступили лишь 15 человек из 206 голосовавших, передает НСН.

Русский экзархат с центром в Париже был создан на основе независимых приходов русских белоэмигрантов после Октябрьской революции 1917 года. Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря на территориях Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а в его клир входят более 100 священников и 30 диаконов.

В августе Константинопольский синод решил освободить архиепископа Хариупольского Иоанна от попечения над Русским экзархатом, но тот отказался уходить с поста и решение Фанара не признал.

Неделю назад на генассамблее русские священники Западной Европы решили присоединиться к Московскому патриархату — в поддержку этого решения выступили 58% приходов. При этом, по уставу, для решения необходимо две трети голосов, но этого большинства не достигли.

В итоге в РПЦ заявили, что примут в свой состав тех священников и общины, которые индивидуально решат перейти под эгиду Москвы.

История вокруг Русского экзархата — один из отзвуков «раскола» между Московским и Константинопольским патриархатами, начавшегося в прошлом году из-за религиозной распри на Украине.

Патриарх Варфоломей после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко одобрил предоставление автокефалии Православной церкви Украины, сформированной из церковных структур, отказывавшихся с 1991 года подчиняться Московскому патриарху.