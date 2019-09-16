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В России изменятся правила по уходу в отпуск 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
С 1 октября в России вступят в силу новые правила ухода в отпуск, согласно которым достаточно будет уведомить работодателя по электронной почте. Об этом сообщает «Дни24».
По данным издания, заявление о предоставлении отпуска работник должен писать и предоставлять тогда, когда он планирует отправиться отдыхать вне графика. С 1 октября нет необходимости лично нести заявление своему непосредственному руководителю, достаточно будет выслать его по электронной почте.
Однако это возможно только в том случае, если электронный документооборот закреплен в трудовом договоре с работодателем, уточняется в статье.
Ранее «Российская газета» сообщила, что у россиян появится возможность оформлять пенсию дистанционно. Для этого на портале госуслуг будет запущен специальный сервис — «Пенсия онлайн». Предполагается, что граждане также смогут проверять трудовой стаж, при необходимости корректировать его, добавляя неучтенные места работы — для этого достаточно будет подать электронное заявление.
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Общество , Видео , "Российская газета"
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