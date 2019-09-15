Угроза наводнения: в Петербурге перекрыли дамбу

Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли из-за возможного повышения уровня воды до критериев наводнения. Время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погоды. Движение судов по Кронштадтскому фарватеру остановлено, а акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива.

Из-за возможного наводнения в Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений — дамбы. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«В 16:57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты», — говорится в сообщении.

Время планируемого открытия затворов дамбы будут уточнять в соответствии с изменением погоды и гидрологической обстановки. Кроме того, приостановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Автомобильное движение по скоростной автодороге КЗС (САД) осуществляется в штатном режиме.

В дирекции КЗС заявили, что акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива — чтобы предотвратить нагонное наводнение. Меры по обеспечению безопасности города были приняты на фоне сообщений ФГБУ «Северо-западное УГМС» об ожидаемом повышении уровня воды в дельте Невы до критериев наводнения — на 160 сантиметров.

В Санкт-Петербурге из-за наводнений перекрывают дамбу практически ежегодно. В конце сентября 2018 года затворы КЗС были перекрыты на фоне сообщений о сильном ветре и дожде.

«Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 26 сентября 2018 года задействован Комплекс защитных сооружений. Затворы КЗС заняли положение «закрыто» в 11.24», — говорится в сообщении дирекции.

Движение судов по Кронштадтскому фарватеру также было временно приостановлено.

Дамбы Петербурга перекрывают и зимой — чтобы нивелировать последствия нагонной волны, приносящей воду с Ладожского озера.

В марте 2019 года из-за сильного ветра и снегопада в Санкт-Петербурге был закрыт аэропорт Пулково. «В целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость», — отметили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Были отменены 11 рейсов, еще 20 задерживались. Как сообщили в управляющей компании, ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, а остальные были отправлены в зону ожидания.

Тогда же были закрыты судопропускные и водопропускные дамбы. В ведомстве отметили, что вход в Санкт-Петербург ожидали три грузовых судна. Тогда уровень воды поднялся на 181 см. После того, как угроза наводнения миновала, дамбы были вновь открыты, а движение — восстановлено.

Наводнения сопровождают Санкт-Петербург на протяжении всей его истории — первый удар морской стихии обрушился на имперскую столицу спустя три месяца после ее основания, в августе 1703 года.

«Третьего дни ветром вест-зюйд-вест такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм, а по городу и на другой стороне по улице свободно ездили на лодках. Однако же недолго держалась, менее трех часов», — писал русский император Петр Первый своему сподвижнику Александру Меншикову.

Тем не менее, писал царь, было «зело утешно» наблюдать за людьми, спасавшимися от воды на крышах и деревьях. Большого ущерба наводнение не причинило.

Сегодня о наводнении в Петербурге говорят, когда уровень воды начинает подниматься более, чем на 160 см над ординаром — водомерным постом у Горного института. Наводнения с подъемом воды до 210 см считаются опасными, до 299 см — особо опасными, свыше 300 см — катастрофическими.

Всего с момента основания Санкт-Петербурга было зафиксировано более 300 наводнений. Самым трагическим стало Петербургское наводнение 1824 года — тогда утонули от 200 до 600 человек, многие пропали без вести — их тела вода унесла в Финский залив. Кроме того, умерло более 3600 голов скота.

Вода тогда поднялась выше ординара более чем на 4 метра. Разрушены были 462 дома, повреждены — более 3600 зданий. Наводнение 1824 года было описано русским поэтом Александром Пушкиным в поэме «Медный всадник». Лично поэт наводнения не застал — в тот момент он находился в своем имении Михайловское.