Умерла создатель десятков российских музеев Елена Михайлова

Заслуженный работник культуры РФ , специалист по музейному делу Елена Михайлова , более 60 лет проработавшая в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля, умерла на 88-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал в воскресенье директор музея Дмитрий Бак

"Мне сообщил о кончине Елены Дмитриевны ее сын", — сказал Бак.

Он добавил, что Елена Михайлова много лет работала в музее заведующей исследовательским сектором истории, занималась "самоотверженной просветительской работой, при ее участии было создано более пятидесяти музеев по всей России, музейное дело с ее уходом осиротело". Время и место прощания пока неизвестны.

На сайте Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля уточняется, что Елена Михайлова "18 лет трудилась в отделе советской литературы, руководила просветительским отделом, затем научно-методическим отделом, созданном для организации научно-методической помощи литературным музеям России". Она принимала участие в создании музеев А. П. Гайдара, К. А. Федина, А. А. Фадеева, А. С. Грина, Музеев-заповедников М. А. Шолохова, А. А. Блока, В. М. Шукшина.

Также Михайлова участвовала в создании многих экспозиций и выставок Государственного литературного музея — как на российских площадках, так и за рубежом. На ее счету — ряд публикаций, связанных с историей литературы и культуры, проблемами музейного дела.