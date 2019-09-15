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Умерла создатель десятков российских музеев Елена Михайлова 

ТАСС 1 час назад
Умерла создатель десятков российских музеев
Фото: Государственный литературный музей
Заслуженный работник культуры РФ, специалист по музейному делу Елена Михайлова, более 60 лет проработавшая в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля, умерла на 88-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал в воскресенье директор музея Дмитрий Бак.
"Мне сообщил о кончине Елены Дмитриевны ее сын", — сказал Бак.
Он добавил, что Елена Михайлова много лет работала в музее заведующей исследовательским сектором истории, занималась "самоотверженной просветительской работой, при ее участии было создано более пятидесяти музеев по всей России, музейное дело с ее уходом осиротело". Время и место прощания пока неизвестны.
На сайте Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля уточняется, что Елена Михайлова "18 лет трудилась в отделе советской литературы, руководила просветительским отделом, затем научно-методическим отделом, созданном для организации научно-методической помощи литературным музеям России". Она принимала участие в создании музеев А. П. Гайдара, К. А. Федина, А. А. Фадеева, А. С. Грина, Музеев-заповедников М. А. Шолохова, А. А. Блока, В. М. Шукшина.
Также Михайлова участвовала в создании многих экспозиций и выставок Государственного литературного музея — как на российских площадках, так и за рубежом. На ее счету — ряд публикаций, связанных с историей литературы и культуры, проблемами музейного дела.
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Комментарии3
Общество , Елена Михайлова , Дмитрий Бак , ИТАР-ТАСС
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