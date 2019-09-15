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Нонна Гришаева и Московский областной ТЮЗ получили спецпремию «Хрустальной Турандот» 

360tv.ru 2 часа назад
Нонна Гришаева получила спецпремию «Хрустальной Турандот»
Фото: РИА Новости
Церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» впервые проходит в Подмосковье. В Юсуповском дворце музея-усадьбы «Архангельское» сегодня награждают лауреатов. Обладателями статуэток уже стали Нонна Гришаева (спецпремия «Хрустальный парус») и Владимир Машков (лучший актер).
Хрустальная Турандот впервые проходит в усадьбе Архангельское. Так как премию впервые вручают в Подмосковье, в этом году учредили спецпремию — «Хрустальный парус». Ее только что получила Нонна Гришаева и возглавляемый ею Московский областной ТЮЗ.
Лучшим актером стал Владимир Машков, статуэтку ему вручила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.
Сама церемония проходит в необычном формате — организаторы выбрали форму музыкального спектакля. А вот гостей доставляли в усадьбу на уникальных старинных кабриолетах.
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Общество , Владимир Машков , Нармин Ширалиева , Нонна Гришаева , Московская область
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