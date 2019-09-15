Нонна Гришаева получила спецпремию «Хрустальной Турандот»

Нонна Гришаева и Московский областной ТЮЗ получили спецпремию «Хрустальной Турандот»

Хрустальная Турандот впервые проходит в усадьбе Архангельское. Так как премию впервые вручают в Подмосковье, в этом году учредили спецпремию — «Хрустальный парус». Ее только что получила Нонна Гришаева и возглавляемый ею Московский областной ТЮЗ.

Лучшим актером стал Владимир Машков, статуэтку ему вручила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева

Сама церемония проходит в необычном формате — организаторы выбрали форму музыкального спектакля. А вот гостей доставляли в усадьбу на уникальных старинных кабриолетах.